(ANSA) – ROMA, 10 SET – Una tegola si abbatte sul Team Usa alla vigilia della Solheim Cup (13-15 settembre), la Ryder al femminile. Stacy Lewis, una delle due wild-card scelte dalla capitana Juli Inkster a completamento del roster a stelle e strisce, salterà la super sfida contro l’Europa a Gleneagles (Scozia) per un infortunio alla schiena. Al suo posto scenderà in campo Ally McDonald. “Sono estremamente delusa – le parole della Lewis – ho fatto tutto il possibile per provare a recuperare ma non ce l’ho fatta. Per il Team e il mio fisico è questa la scelta migliore. Assumerò un ruolo diverso nella squadra e proverò a dare tutto il mio supporto in altre vesti”. Una forte infiammazione impedirà dunque, alla 34enne di Toledo (Ohio), di disputare la quinta Solheim Cup della carriera dopo quattro presenze consecutive. Toccherà alla debuttante McDonald provare a sostituire una delle grandi certezze degli Usa. (ANSA).