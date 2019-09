(ANSA) – MILANO, 10 SET – ”Mazzarri è molto bravo, un grande allenatore, scrupoloso, attento ai dettagli. Credo sia il momento giusto per il rinnovo”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, si gode la vetta della classifica del campionato ma invita tutti a ”restare con i piedi per terra”. ”Verdi – aggiunge Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport di Trento – è un giocatore importante, in un Torino già molto forte sarà un valore aggiunto. Perché non l’ho comprato prima? Sarebbe comunque servito un tempo di adattamento per lui, gli allenamenti di Mazzarri sono diversi. I tempi di inserimento in una squadra non li ho inventati io, può servire anche un mese”. Cairo fa i complimenti a Belotti per i gol e le prestazioni in Nazionale: ”Ha fatto benissimo con due reti. L’ho visto bene anche per come è entrato in campo con la Finlandia. E’ in grande forma”.