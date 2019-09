(ANSA) – ROMA, 10 SET – Il presidente del Coni Giovanni Malagò è stato premiato con il ‘Nick d’onore 2019’, riconoscimento della Federazione squash assegnato a chi ha operato a favore dello squash e dello sport. “Con capacità ed intelligenza -si legge nelle motivazioni- unite a cortesia e signorilità, Malagò ha gestito e continua a gestire, anche nelle situazioni più complicate, il Coni e le federazioni, disponibile e attento anche alle esigenze minime dello sport italiano; non si è mai sottratto alle responsabilità, attuando con indiscutibile coerenza, il rinnovamento dell’organizzazione sportiva italiana. Lo sport italiano si è, con lui e grazie a lui, rinnovato profondamente e ha acquistato una più che eccellente credibilità internazionale”. Per Siro Zanella, presidente onorario Figs: “Quel che sta succedendo nel mondo dello sport preoccupa. Non si capisce perché Sabelli non guarda ai protagonisti del suo mondo. Ciò che funziona andrebbe conservato”. Malagò ha ringraziato, “non ho mai fatto figli e figliastri”.