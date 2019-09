(ANSA) – ROMA, 10 SET – “Se dovessi essere coerente con me stesso dovrei votare la fiducia” e “oggi ho deciso di pretendere maggiore coerenza da me stesso che da altri e quindi di mettere alla prova una posizione di sostegno alla fiducia ma sottolineo molto che è indispensabile un vero mutamento di indirizzo”. Così il senatore a vita Mario Monti in Aula al Senato durante il dibattito sulla fiducia al governo.