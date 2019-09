(ANSA) – GINEVRA, 10 SET – “La riforma della competizioni europee andrà avanti. Le modalità sono ancora de definire, ma vi e’ unità di intenti sul fatto che bisogna sviluppare il calcio internazionale di club”. Questo quanto dichiarato da Andrea Agnelli questo pomeriggio a Ginevra, al termine dell’assemblea generale dell’ECA che lo ha rieletto presidente. Agnelli non ha pero’ nascosto di essere stato un po’ amareggiato dal modo in cui era stata accolta la prima proposta di riforma della Coppe europee. “Quel progetto era un punto di partenza per la riflessione, ed e’ invece stato inteso come punto di arrivo”. Per il futuro, il nuovo modulo non e’ ancora definito. “Potrebbe somigliare al progetto di partenza o no. Non lo so. Non c’é fretta. Il termine massimo per mettersi d’accordo anche con l’Uefa ed i vari partner e’ il 2022. Anche se spero che si trovi una soluzione prima”, ha concluso Agnelli.