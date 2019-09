(ANSA) – ROMA, 10 SET – Il Motomondiale riparte dal Gp di San Marino e Marc Marquez si presenta al via battagliero. “Durante i test siamo stati in grado di provare molte cose – dice il leader iridato tramite il sito Hrc – e avere una buona comprensione di come si comporta la Honda a Misano in questa stagione. Sono fiducioso per il fine settimana ma, come sempre, dovremo affrontare degli avversari molto forti, soprattutto dopo il test. Il nostro approccio non cambia, abbiamo il nostro piano e ci lavoreremo per vedere cosa succede domenica”. Ha parlato anche Jorge Lorenzo. “Ogni giorno mi sento più forte e in grado di allenarmi più duramente rispetto al giorno precedente e il tempo tra le gare mi ha aiutato – ha detto il maiorchino – Non vedo l’ora di tornare in moto e vedere come mi sento fisicamente sulla RC213V. Nonostante non abbia completato l’intero test, siamo riusciti a trovare alcune informazioni utili per iniziare bene il weekend”.