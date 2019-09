(ANSA) – PERUGIA, 10 SET – Ha incontrato nell’episcopio di Perugia un senza fissa dimora che non aveva più le scarpe e il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo del capoluogo umbro e presidente della Cei, glie ne ha donate un paio, nuove, che gli erano state regalate. A raccontare l’episodio di “elemosina evangelica” è stato lo stesso porporato durante la “festa dei volontari” del “Villaggio della carità” e dell’emporio della solidarietà “Tabgha”. “La Carità – ha detto Bassetti – è sempre alla ricerca di forme nuove per affrontare le nuove povertà che continuamente si presentano ai nostri occhi”. “Quell’uomo – ha raccontato Bassetti, secondo quanto si legge in un comunicato della Caritas perugina – era senza scarpe perché, dormendo all’aperto, gliele avevano portate via facendogli un dispetto. Io, che ricevo in dono anche delle scarpe, alcune davvero belle e che non indosso, non ho esitato a darne un paio a questa persona. Ho ringraziato il Signore per avermi fatto intuire ciò che potevo fare in quel momento per quell’uomo”. Secondo il presidente della Cei “la Carità è fantasia, è inventiva, perché è amore”. Il villaggio e l’emporio della Caritas hanno celebrato i primi cinque anni di attività avviata dallo stesso cardinale. Ai volontari che operano nelle strutture, il cardinale ha detto che “fa piacere vedere che chi è impegnato soprattutto in questo settore”. “Ma dovrebbe essere così – ha aggiunto – anche per tutti gli altri. Alla fine tutto sparirà e rimane soltanto quel briciolo o quel cumulo grande di amore che abbiamo saputo mettere insieme. La Carità è sempre alla ricerca di forme nuove per affrontare le nuove povertà che continuamente si presentano ai nostri occhi”. (ANSA).