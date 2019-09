(ANSA) – ROMA, 10 SET – “Chi prende un voto in più governa. Se voi andate avanti su questo tema noi raccoglieremo le firme” sulla legge elettorale. Lo dice Matteo Salvini, intervenendo al Senato e soffermandosi sulle trattative in corso nella maggioranza sul possibile nuovo sistema di tipo proporzionale. “Subito si riuniscono per parlare di un tema che interessa alla gente: la legge elettorale”, ironizza. “Con questa legge vogliono garantire l’inciucio a vita”, attacca.