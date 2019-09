(ANSA) – BRUXELLES, 10 SET – “Dobbiamo riformare Dublino, ed è una questione che riguarda la solidarietà, che per definizione non può dipendere da una posizione geografica. Non può essere la base sulla quale un” Paese “si deve assumersi maggiori responsabilità per esempio rispetto all’arrivo dei migranti”. Lo ha detto la presidente eletta della commissione europea Ursula von der Leyen. “Dunque Dublino deve essere riformato e ne parleremo con molto impegno. Ciò è uno dei punti fondamentali del nostro programma”, ha aggiunto. E continuano i salvataggi nel Mediterraneo. La Ocean Viking, l’imbarcazione che due giorni fa ha già salvato 50 migranti, ha tratto in salvo altre 34 persone. Tra questi, ci sono anche una donna incinta e un bimbo di un anno.