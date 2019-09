(ANSA) – WASHINGTON, 10 SET – Donald Trump ha annunciato su Twitter le dimissioni di John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Il presidente americano spiega di aver chiesto lui a Bolton di farsi da parte e che nominerà il suo successore la prossima settimana. “Ero fortemente in disaccordo con molti dei suoi consigli come altri nell’amministrazione”, scrive Trump.