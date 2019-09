CARACAS – Durante il fine settimana, Playa Los Ángeles e Playa Mansa, lidi di Naiguatá hanno ospitato la Traversata di 4,5 chilometri in onore alla Virgen del Valle.

A questa prova natatoria hanno partecipato otto nuotatori targati Centro Italiano Venezolano di Caracas: Victor Arrieche, Vittorio Bozza, Lourdes Dos Ramos, Alfredo Godoy Sander, Arturo Godoy Sander, Gustavo Hernández, Beatrice Valentín e Mau Viney.

“L’idea di questa gara era rendere omaggio alla Virgen del Valle, protettrice dei pescatori e dei marinai” ci spiega Arturo Godoy, uno dei perni della squadra di nuoto master del CIV di Caracas.

Ai nastri di partenza della prova organizzata da “Los Ángeles Open Water” c’erano 100 nuotatori provenienti da diversi angoli del Venezuela.

Alla squadra di nuoto del Centro Italiano Venezuelano di Caracas la prova é servita come preparazione per i prossimi impegni. Il primo nell’ultimo fine settimana di settembre a Cumaná dove il sodalizio di Prados del Este sarà impegnato in tutte le categorie in una prova di nuoto di fondo.

L’altro impegno degli azzurri sarà la Copa Pollito master, ospitato dal CIV di Caracas il prossimo 19 ottobre. In questo 2019, la competizione si disputerà in onore di Tommaso Dal Masso, membro della squadra italica scomparso ad inizio dell’anno a causa di una malattia.

(di Fioravante De Simone)