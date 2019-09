(ANSA) – FOLIGNO (PERUGIA), 10 SET – Precipita un aereo militare sui monti dell’Appennino umbro-marchigiano, cinque i dispersi da cercare ma fortunatamente è solo una simulazione, necessaria a far scattare l’esercitazione “Grifone” dell’Aeronautica militare. Che vede impegnati tra oggi e domani, all’aeroporto di Foligno, 430 tra militari e uomini del Soccorso alpino speleologico, vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e di quelle armate, nonché personale sanitario. Con loro anche equipaggi provenienti da Spagna, Francia e Svizzera. L’intervento è finalizzato alla ricerca e soccorso delle persona “oltre che al recupero del velivolo precipitato”, ha spiegato all’ANSA il colonnello Alfonso Cipriano, chiamato a coordinare tutte le operazioni. “L’esercitazione Grifone – ha aggiunto – si svolge sempre in località diverse. Quest’anno abbiamo scelto una vasta area dell’Appennino che richiede l’impiego di più velivoli proprio perché operiamo in zone molto impervie”. Campo base Foligno, dove è stato allestito tutto il necessario per gestire l’emergenza. L’esercitazione ha richiamato anche tanti cittadini che, incuriositi dai continui voli dei 13 elicotteri impiegati si sono riversati nel pomeriggio all’aeroporto per seguire da vicino le varie fasi di decollo e atterraggio degli aeromobili. (ANSA).