CARACAS. – La Champions League é un torneo che affascina tutti gli amanti della palla a chiazze per tanti motivi: ci sono i giocatori più bravi al mondo, le migliori squadre del vecchio continente, stadi mozzafiato e la famosa “musichetta” che viene intonata prima di ogni gara.

Ma forse molti non sanno che un giorno come oggi, ma nel 2001, faceva il suo esordio nella massima competizione continentale per club il primo venezuelano. Il suo nome é Pedro Santos.

Questo centrocampista di origine lusitana, ma nato a Caracas, é sceso in campo nella fase a gironi del 2001 con la maglia del Boavista. Quel giorno di 18 anni fa la sua squadra sfidava lo storico Liverpool. Per la cronaca il match finí 1-1 vantaggio bianconero di Silva, il pari dei redes fu griffato da Michael Owen. Questa era anche la prima volta che una squadra portoghese guadagnava un punto sul campo dell’Afield Road.

Il Boavista superó la prima fase a gironi lasciandosi alle spalle il Borussia Dortmund e la Dinamo Kiev. I lusitani fermarono la loro corsa nel secondo turno dove furono superati da Manchester United e Bayern Monaco.

Pedro Santos, può vantare anche il primato di primo calciatore venezuelano che ha giocato nella SuperLiga Portoghese.

Oltre a Santos, la lista di calciatori creoli che hanno partecipato nella Champions League si arricchisce con nomi come quelli di Danny Alves e Jeffren Suarez. Il primo é nato a Caracas, ma a livello di nazionale ha giocato con il Portogallo disputando il mondiale 2010. Il secondo ha addirittura vinto la coppa delle grande orecchie con il Barcellona.

Poi troviamo nomi come quelli di Roberto Rosales (Twente nella stagione 2010-2011), José Manuel Velásquez (Panathinaikos 2012-2013), Juan Arango (Monchengladbach nella 2012-2013), Miku Fedor (Celtic nella 2012-2013) e Salomón Rondón (Zenit San Pietroburgo stagione 2013-2014).

Infine Tomás Rincón che ha vissuto questa esperienza con la maglia della Juventus nella stagione 2016-2017 arrivando fino in finale.

(di Fioravante De Simone)