CARACAS. – Come accade da 18 anni, nell’ultimo trimestre dell’anno, le strade della capitale venezuelana saranno invase dai partecipanti della Caracas Rock, gara podistica che è diventata un must per gli amanti del running.

La passione per questa gara aumenta di anno in anno, dai pochi partecipanti della prima edizione adesso si sfidano circa 15 mila runners.

Come di consueto la partenza della Gatorade Caracas Rock è fissata per le 7 del mattino nelle vicinanze del centro commerciale Paseo Las Mercedes. La marea umana attraverserà la Prados del Este arrivando fino ai campi da tennis dell’Accademia de los Hermanos Coronado, per poi ritornare passando per l’Eurobuilding. Una volta giunti al noto albergo della capitale percorreranno tutta l’avenida Rio de Janeiro e giungeranno alla meta che è fissata nella Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes (ormai da tempo punto d’arrivo delle varie corse capitoline).

“La celebrazione dei 18 anni di questa prova confermano l’impegno della nostra ditta nella promozione della pratica sportiva nel paese. Questa prova é posizionata tra le prime cinque gare in Latinoamerica” ha dichiarato in conferenza stampa Marlon Monsalve, direttore marketing sportivo di Pepsi-Cola Venezuela.

La Caracas Rock ha l’omologazione della Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera (IAAF), Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) e dalla Federación Venezolana de Atlétismo.

Come di consueto, i partecipanti non solo potranno godersi le principali strade della capitale senza il traffico ed i rumori dei clacson, ma potranno anche prendere la carica per correre con un sorso d’acqua e la musica emessa dagli strumenti delle band partecipanti.

Le persone che vogliono partecipare alla 18esima edizione della Caracas Rock possono iscriversi sul sito web www.hipereventos.com

(di Fioravante De Simone)