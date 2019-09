CARACAS. – La partita di questa nona giornata del Torneo Clausura è lo scontro al vertice tra la prima (Trujillanos) che andrà a far visita alla seconda (Mineros). Un appuntamento da non perdere per gli amanti del calcio venezuelano: fischio d’inizio fissato per domani alle 16:00 sul campo dello stadio Cachamay della città di Puerto Ordaz.

Dopo otto giornate, i padroni di casa sono al secondo posto con 13 punti. Nelle ultime cinque gare disputate, tra Torneo Clausura e Coppa Venezuela, hanno uno score di 2 vittorie (3 – 0 contro il Mineros e 2 – 0 con l’Aragua), un pareggio (1 – 1 con l’Academia Puerto Cabello) e due sconfitte (3 -2 con il Deportivo Táchira e 1 – 0 con la Fundación AIFI).

Dal canto suo, il Trujillanos ha vinto tre delle ultime cinque gare disputate. I “guerreros de la montaña” hanno superato: 1 – 2 l’Estudiantes de Mérida, 1 – 0 il Portuguesa e 3 -2 il Monagas. La squadra dei sette colli ha pareggiato 0 -0 con il Caracas. L’ultima sconfitta risale a quasi un mese fa, 3 -2 in casa dello Zulia.

Quello in programma domani sera a Puerto Ordaz sarà il 43esimo confronto tra Mineros e Trujillanos con un bilancio di 19 vittorie per i “sureños” e 12 per gli andini. In 11 occasioni hanno pareggiato. L’ultimo confronto ufficiale, risale al 20 marzo durante il Torneo Apertura, quel giorno i neroazzurri hanno vinto 0 – 3. Mentre l’ultima volta che i giallomarroni hanno visitato la città di Puerto Ordaz risale al 24 marzo 2018: vittoria del Mineros per 1 -0.

Oltre al match clou di Puerto Ordaz, in questa nona giornata, sono in programma: Atlético Venezuela – Aragua (oggi alle 17:00 stadio Hermanos Ghersy), Carabobo – Zamora (oggi alle 16:00 sul campo neutro di Guanare), Deportivo La Guaira – Metropolitanos (oggi alle 18:00 stadio Olímpico), Estudiantes de Caracas – Deportivo Táchira (domani alle 17:00 a Maracay), Estudiantes de Mérida – Caracas (oggi alle 15:30 nello stadio Metropolitano), Lala Fútbol Club – Llaneros (oggi alle 16:00 nello stadio Cachamay di Puerto Ordaz), Monagas – Zulia (domani alle 17:00 stadio Monumental) e Portuguesa – Deportivo Lara (oggi alle 16:00 nello stadio José Antonio Páez).

(di Fioravante De Simone)