(ANSA) – ROMA, 11 SET – Due donne con doppia cittadinanza australiana e britannica e un cittadino australiano si trovano in stato di arresto in Iran: lo rivela il governo australiano senza precisare la loro identità, ma il Times di Londra afferma che si tratti di una docente universitaria e di una blogger. Secondo i media australiani sarebbe stato arrestato anche il compagno di quest’ultima, di nazionalità australiana. Le due donne, arrestate in diverse circostanze, sarebbero rinchiuse nello stesso carcere di Teheran dove si trova dal 2016, accusata di spionaggio, la project manager anglo-iraniana 41enne Nazanin Zaghari-Ratcliffe.