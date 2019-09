(ANSA) – ROMA, 11 SET – Finisce 4-0 l’amichevole giocata nella notte italiana dell’Argentina contro il Messico con una tripletta di Lautaro Martinez. Nonostante l’assenza di Messi e Aguero (non convocati per le due amichevoli negli Stati Uniti contro Cile e Messico), basta appena un tempo all’attaccante dell’Inter per mettere a segno tre gol con la maglia albiceleste a San Antonio dimostrando di avere le capacità per strascinare da solo la squadra. A segno su rigore anche l’ex centroca,pista della Roma Paredes. Nulla da fare per l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, che non è riuscito a fare uscire il Messico dall’assedio argentino: 90′ in campo per lui e una prestazione poco incisiva. Mostra una buona tenuta ma appare troppo timido sulla strada del gol. Al termine del match sono arrivate le parole del protagonista: “Sono davvero molto emozionato perché non succede tutti i giorni di vestire questa maglia e segnare tre gol”.