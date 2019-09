(ANSA) – BOLOGNA, 11 SET – Nel Comune di San Lazzaro di Savena, popoloso centro alle porte di Bologna, dall’anno educativo che comincia in questi giorni, gli asili nidi sono gratis per tutti i bambini Isabella Conti, sindaca Pd vicina a Matteo Renzi, confermata a giugno scorso con l’80% dei voti, voleva raggiungere l’obiettivo nel 2020, ma grazie a uno stanziamento della Regione di circa 160mila euro, è riuscita ad anticipare il provvedimento. “Permettere a tutti l’accesso gratuito ai nidi – ha detto – elimina le diseguaglianze e consente ai piccoli cittadini di avere le medesime opportunità. Non dimentichiamo poi ciò che rappresentano i nidi per le donne, sempre troppo spesso condizionate nella scelta della maternità da fattori economici, familiari e lavorativi”. “E’ una misura rivoluzionaria – ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini – che stiamo realizzando insieme ai Comuni con l’obiettivo di dare una mano alle famiglie”. Per quanto riguarda i nidi convenzionati, verranno riviste le convenzioni per inglobare il contributo regionale e scontare le rette. (ANSA).