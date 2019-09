(ANSA) – MILANO, 11 SET – Un 27enne senegalese è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23, molestata all’uscita di una discoteca in via Alessio di Tocqueville, a Milano. La giovane era in compagnia di due amiche di 22 e 25 anni e assieme stavano raggiungendo l’auto per rientrare a casa attorno alle 5, quando l’uomo l’ha avvicinata e molestata. Le tre ragazze sono scappate e hanno chiesto aiuto a dei soldati di pattuglia in strada, che a loro volta hanno chiamato la polizia. All’arrivo della volante l’aggressore era ancora lì e stava scagliando un bicchiere contro le ragazze. Il 27enne ha precedenti per atti osceni. (ANSA).