(ANSA) – BRUXELLES, 11 SET – “Bello vedere di nuovo il mio buon amico, il premier Giuseppe Conte. Abbiamo discusso delle priorità dell’Italia in vista del prossimo Consiglio europeo di ottobre”. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, su Twitter, dopo l’incontro con Conte. Col messaggio anche una foto che ritrae i due, all’arrivo di Conte al Justus Lipsius, sorridenti, mentre parlano gesticolando, in buona sintonia. “Sono contento di avere Giuseppe Conte qui a Bruxelles. La mia migliore esperienza a Bruxelles l’ho avuta con il suo lavoro”, ha detto ancora. Conte ha ringraziato per la lode con un “Grande presidente”.