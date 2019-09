(ANSA) – TORINO, 11 SET – Un incendio è divampato in una carrozzeria di Torino. Due dipendenti, un ustionato e un intossicato, sono stati trasportati in ospedale. Altri due sono stati medicati sul posto. E’ accaduto in corso Brianza. Secondo le prime informazioni, l’incendio si è sviluppato in un forno di essicazione, all’interno del quale era presente un auto. Non è ancora chiaro, però, se le fiamme siano partite dalla vettura o dal macchinario. Ingenti i danni alla carrozzeria, che è stata dichiarata inagibile. Non è stato necessario, invece, evacuare il vicino condominio: grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, suo posto con tre squadre e sei mezzi, il rogo è stato infatti contenuto in tempi rapidi. Con i vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia. (ANSA).