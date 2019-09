(ANSA) – ROMA, 11 SET – “Bene il premier Giuseppe Conte che ha posto con chiarezza il tema della riforma del regolamento di Dublino in Europa trovando la convergenza della Presidente Von der Leyen. L’Italia torna protagonista in Europa ed è un primo passo per il cambiamento che auspichiamo da tempo”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.