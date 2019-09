(ANSA) – BOLOGNA, 11 SET – Un 14enne è ricoverato in gravi condizioni, prognosi riservata, dopo essere caduto da un balcone di un hotel sul lungomare di Cervia, nel Ravennate. E’ successo intorno alle 13.40 e sono intervenuti i carabinieri e il 118. Il ragazzino, che a quanto pare era in vacanza nella struttura, è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. Le indagini sono in corso per stabilire quanto è successo: non è chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario. (ANSA).