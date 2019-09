(ANSA) – ROMA, 11 SET – “L’unica cosa che non si capisce quali motivi possano esserci alla base di un fatto lacerante. Come ha detto ieri Papa Francesco sullo scisma, io mi auguro che non avvenga uno scisma”. L’ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, durante la registrazione di ‘Porta a porta’ in onda stasera su Rai1, rispondendo a una domanda sul rischio che Matteo Renzi faccia un gruppo parlamentare, dopo la Leopolda.