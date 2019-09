(ANSA) – SPELLO (PERUGIA), 11 SET – “C’è una nave delle ong che sta raccogliendo decine di immigranti nel Mediterraneo. Vediamo se il nuovo Governo riapre i porti”: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti a Spello. Dove ha partecipato a un’iniziativa in vista delle elezioni regionali in Umbria. “L’Italia – ha sottolineato – non può essere il campo profughi d’Europa”. “Se non le bloccherà come ho fatto io fino alla settimana scorsa – ha sottolineato Salvini – sarà un pessimo segnale”.