(ANSA) – ROMA, 11 SET – “Sono molto felice di trovarmi al Bayern Monaco, voglio vivere una grande stagione”. Così Philippe Coutinho, dopo la sconfitta subita dal Brasile in casa nell’amichevole contro il Perù (1-0, gol di Abram al 40′ del secondo tempo), parla del proprio trasferimento dal Barcellona alla squadra tedesca. “Klopp mi ha inviato un messaggio di auguri, dopo che aveva appreso del mio trasferimento in Baviera – ha rivelato il brasiliano -. Mi ha detto che il Bayern è una grande squadra e che in Bundesliga mi avrebbero visto bene in campo. E’ un grande allenatore, uno dei migliori in assoluto al mondo, e un vero leader. Mi ha insegnato tante cose all’epoca della permanenza a Liverpool, soprattutto a livello mentale”.