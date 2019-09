CARACAS – La explosión de un interruptor en la subestación Arrecife cerca de la planta de Tacoa la tarde de este lunes ha generado intermitencia en el servicio eléctrico, según vecinos y comerciantes de zonas afectadas como Macuto, Caraballeda, Catia la Mat y Urimare.

Andrés Goncalves, secretario de seguridad ciudadana del estado, confirmó que las fluctuaciones que se mantuvieron este martes, era por intervalos de cuatro horas por sectores.

Aunque a las 12:41 AM de este martes Corpoelec informó que había sido restituido “totalmente” el servicio en Catia la Mar y Urimare, vecinos de sectores del este como Macuto, Tanaguarena, Caribe, La Llanada, Blanquita de Pérez, entre otros, se quedaron sin luz a esta hora.

Mientras que a las 8 de la mañana otras zonas del oeste como Playa Grande, la avenida La Atlántida en Catia la Mar, La Páez, Zamora, Playa Verde, entre otros se volvieron a quedar sin electricidad.

Por su parte Domingo González, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Electricistas, Similares y Conexos del Distrito Capital, Miranda y Vargas, dijo que la explosión del lunes pudiera ser el resultado de la falta de mantenimiento que vienen denunciando desde la gestión de Alí Rodríguez Araque. Sobre la planta de Tacoa, puntualizó que tenía capacidad instalada de generación de 2.000 megavatios, pero ahora no llega 300 a través de dos plantas.

A primera hora de la mañana del día martes, también se presentaron cortes de energía en múltiples localidades de Caracas como en el municipio Libertador, Sabana Grande, Plaza Venezuela, La Candelaria, Santa Rosalía, Santa Teresa, Caño Amarillo, El Calvario, El Silencio, Monte Piedad y 23 de Enero. Igualmente en Chacao se vieron afectados los sectores Altamira y La Castellana. Mientras que en Baruta algunos vecinos reportaron cortes de energía en Colinas de Bello Monte.

Corpoelec informó a través de sus redes sociales que el sistema eléctrico se vio afectado por averías, sin embargo no ofreció mayor información de las mismas. Pasadas las 11:00 am, la estatal eléctrica anunció que el servicio se había restablecido en los sectores afectados. No obstante usuarios de las redes sociales continuaron reportando sobre múltiples fallas en sus comunidades.

Hoy nuevamente se notaron “bajones de luz” en Caracas según reportan los usuarios a través de las redes sociales.

El periodista Leonardo León informó este miércoles que habitantes de la entidad andina están sin servicio eléctrico desde la tarde del martes.

“Habitantes de Mesa Bolívar denuncian tener 12 horas sin continúas sin servicio eléctrico. El apagón comenzó ayer a las 6:45 pm y hasta el momento nada de electricidad.6:45am”, escribió León en Twitter.

La cuenta en Twitter de Corpoelec Mérida no actualiza información desde hace una semana, no hay información oficial sobre las causas que mantienen a Mérida sin electricidad.

Igualmente persisten los problemas de falta de electricidad en el estado Zulia que ha sido la zona más afectada del país, donde los cortes del servicio y racionamiento se extienden por muchas horas, manteniendo este estado a oscuras.