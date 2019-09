(ANSA) – TEL AVIV, 12 SET – “Sembra che non ci sia altra scelta che quella di imbarcarsi in una campagna su larga scala a Gaza”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un’intervista a Canale 13 prima di salire sull’aereo che lo porterà in Russia per incontrare oggi a Sochi il presidente russo Vladimir Putin. Non è la prima volta che Netanyahu evoca un’azione militare contro Hamas nella Striscia anche se, come ha ripetuto nell’intervista a Canale 13, questa sarà lanciata “solo quando Israele sarà pronto e non un minuto prima”. Negli ultimi giorni si è intensificato il lancio di razzi dalla Striscia verso Israele e l’esercito israeliano ha più volte, in risposta, colpito postazioni di Hamas. “Una guerra pericolosa – ha precisato tuttavia Netanyahu – è l’ultima opzione”.