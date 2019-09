(ANSA) – ROMA, 12 SET – Il premier Giuseppe Conte riunisce a Palazzo Chigi i ministri competenti in materia di immigrazione: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. A quanto si apprende da fonti di governo, la riunione è stata convocata da Conte per far entrare nel vivo il lavoro del nuovo governo sul tema dei migranti.