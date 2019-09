(ANSA) – BRUXELLES, 12 SET – “Non ho alcun nuovo nome da comunicare per conto della squadra di transizione” e della presidente eletta Ursula von der Leyen per il dossier affidato a Margaritis Schinas e intitolato “Stile di vita europeo”. La presidente eletta è riunita con i commissari designati, “c’è un dibattito in corso, tutti gli argomenti saranno analizzati, ma non è una discussione legata ad un solo titolo o ad un unico portafoglio”. Così la portavoce della Commissione sul nome del dossier che ha scatenato una bufera di polemiche.