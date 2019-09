(ANSA) – MILANO, 12 SET – Sono tutti morti i quattro operai caduti in una vasca di contenimento dei liquami in un’azienda agricola di Area Po, nel pavese intorno alle 13. Due corpi sono stati recuperati in breve tempo, per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca di decantazione dei liquami dove tutti e 4 erano finiti. Sull’ accaduto indagano i carabinieri.