(ANSA) – ROMA, 12 SET – Una donna di 30 anni ha ferito il convivente quarantenne con una coltellata al petto, dopo un violento litigio tra spintoni e grida, nel centro storico di Cuneo. Arrestata dalla polizia, è trattenuta in Questura con l’accusa di tentato omicidio. La vittima Luca Di Pasqua è in gravi condizioni all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Il ferimento è avvenuto la scorsa notte in una casa popolare al terzo piano dell’ex caserma Leutrum, l’allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito la donna urlare “Aiuto. Sta male”. E’ intervenuta la Squadra Volante della polizia; gli interrogatori si sono conclusi solo nella tarda mattinata di oggi dopo i rilievi della polizia scientifica. Nell’ex caserma abitano una sessantina di famiglie. (ANSA).