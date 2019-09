(ANSA) – ROMA, 12 SET – “‘La fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni’. Ho scelto di ricordare Pietro Mennea, con queste sue parole, a 40 anni dal giorno in cui è diventato leggenda con il suo record di 19”72. Un primato tuttora imbattuto nelle competizioni europee”. Il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in un post su Facebook ricorda l’anniversario del record del mondo di Pietro Mennea, a quarant’anni dalle Universiadi del Messico. “Quel 12 settembre del ’79, a Città del Messico, uno studente universitario di Barletta, ha segnato un ricordo indelebile, tramandato fino ad oggi, come esempio per tante generazioni di giovani. La dimostrazione di quanto, con impegno e passione – ha concluso Spadafora – nessun traguardo sia davvero irraggiungibile”.