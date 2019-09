(ANSA) – ROMA, 12 SET – “Misano è una pista che mi piace ma trovare la chiave per vincere è molto difficile, ci sono alcuni punti di frenata in cui è difficile essere costanti. Noi abbiamo nuovi pezzi da provare, siamo fiduciosi, non c’è bisogno di fare follie, con la base che abbiamo dobbiamo cercare di fare il 100%”. Così il campione del mondo in carica, Marc Marquez, nella conferenza stampa piloti per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. “Le ultime due gare non sono state le migliori per l’ultima curva. A Silverstone avevo problemi alla gomma posteriore e al carburante, ma è normale, stavo spingendo dal primo giro. Sono però contento anche perchè nel 2018 sulla pista inglese avevamo invece faticato molto – ha proseguito il pilota della Honda -. Abbiamo un buon vantaggio in campionato, dobbiamo mantenere la calma e cercare di concludere le gare”.