(ANSA) – FIRENZE, 12 SET – “Contro la Juventus non vogliamo fare solo una bella partita, vogliamo vincere”. Suona la carica Kevin Prince Boateng aspettando quella che da sempre è la sfida più sentita a Firenze. Appuntamento sabato alle 15 allo stadio Franchi che si annuncia tutto esaurito. “La Juve è la squadra più forte ma nessuna è imbattibile – ha proseguito – Quindi bisogna dare il massimo lasciando da parte la tattica e puntando soprattutto sulla voglia di vincere”. Boateng ha capito subito l’importanza di questo match per la città: ”Farò di tutto per lasciare il segno in questa città e con questa maglia. Ma sabato va bene anche non segnare pur di riuscire a conquistiamo comunque i tre punti”.