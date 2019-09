(ANSA) – MILANO, 12 SET – La Lega B riparte e completa la governance. Dopo le quattro dimissioni dal Consiglio direttivo negli ultimi mesi, l’assemblea del campionato cadetto ha eletto i nuovi consiglieri: si tratta di Oreste Vigorito (presidente del Benevento) e Giuseppe Corrado (presidente del Pisa) tra i consiglieri interni e dell’avvocato Mauro Pizzigati e dell’ex atleta ora manager Carlo Grippo tra i consiglieri indipendenti. “È un onore accogliere due presidenti così rappresentativi nel consiglio, sono certo ci daranno un grande impulso – ha commentato il presidente della Lega, Mauro Balata -. La Lega è forte, unita e serena, abbiamo obiettivi importanti che ora possiamo raggiungere come il rafforzamento del brand a livello internazionale. L’attenzione è alta anche sul tema della ripartizione delle risorse, vorremmo far capire quanto sia importante la Serie B per il calcio italiano”.