(ANSA) – ROMA, 12 SET – “Leggo con totale stupore le dichiarazioni del presidente Binaghi. Devo dire che non è la prima volta ma è l’ennesima che si espone in queste deliranti considerazioni su temi riguardanti argomenti non di sua competenza, ed in particolare sul Centrale del Foro Italico”. Al telefono con l’ANSA, Giovanni Malagò, ribatte alle dichiarazioni del n.1 della Fit sul ruolo del Coni nella vicenda dalle copertura dell’impianto romano. “Tutti sanno che non è certo il Centrale solo del tennis – prosegue il n.1 del Coni -. A questo punto, però, visto che il Coni non è proprietario dell’area, non è coinvolto finanziariamente, non ha nessun tipo di legame con la gestione nè l’utilizzo e oltretutto tutti sanno perfettamente l’assoluta non considerazione istituzionale che è stata data dalla Sport e salute nei confronti del Coni, non so cosa voglia Binaghi dal Coni e cosa il Coni debba fare con questo progetto. C’è la Sport e Salute, facessero quello che lui dice che questi fenomeni che sono arrivati sono in grado di fare”.