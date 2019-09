CARACAS – Delsa Solórzano diputada a la AN, indicó que activar la convocatoria del comité que evalúa la aplicación del TIAR “costó mucho trabajo”, pues considera que la implementación del mecanismo “no es un proceso rápido”.

“Esto no fue de un día para otro porque hay que entender que el mundo no gira en torno a Venezuela tristemente… Ahora viene un proceso de evaluación, esto no es rápido. Ahora nosotros tenemos que trabajar, estar en la calle, atender la convocatoria, porque el cese de la usurpación es tarea de todos”, explicó la parlamentaria a los medios.

“La convocatoria del TIAR representa una nueva fase de presión contra la dictadura en donde la movilización y la presión interna son fundamentales para lograr el objetivo. Seguimos ejerciendo la presión necesaria hasta lograr la salida del régimen”, expreso.

En tal sentido indicó que lo que ocurrió ayer en la OEA “es la ratificación de que el mundo democrático sabe que en Venezuela no hay democracia, que el régimen de Maduro constituye una amenaza para toda la región desde distintos puntos de vista; la violación de DDHH, la diáspora venezolana que incrementa cada día buscando sobrevivir”.

Solórzano consideró que es fundamental seguir ejerciendo presión hasta que cese la usurpación. “Hoy, de la mano de nuestros aliados internacionales y con la movilización ciudadana, avanzamos y ejercemos la mayor presión para lograr la salida del régimen”, señaló.

La legisladora realizó las declaraciones en un foro denominado “Mujeres de la transición: El rol de las mujeres en la construcción de la democracia”, donde participaron varios dirigentes políticos del país.