BRASILIA. – Va avanti presso la giustizia federale di Porto Alegre il secondo processo contro l’ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere dall’aprile dell’anno scorso per scontare la sua prima condanna per corruzione nell’ambito dell’inchiesta Lava Jato.

Il giudice istruttore, Joao Pedro Gebran Neto, della Corte di appello di Porto Alegre, ha appena concluso il suo voto sulla causa in cui Lula è già stato condannato a 12 anni e 11 mesi di detenzione in primo grado a Curitiba.

Nel processo in oggetto, il leader del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) lo scorso febbraio è stato ritenuto colpevole di corruzione e riciclaggio di denaro ricevuto da una società di costruzioni per la ristrutturazione di una casa vacanza ad Atibaia, nell’entroterra dello Stato di San Paolo.

Secondo l’opinione pubblica locale, una nuova condanna contro Lula è quasi certa.

L’accorciamento dei tempi giudiziari rappresenta una noticia negativa per l’ex presidente-operaio, che sta già scontando una pena di 8 anni e 10 mesi, emessa in Cassazione, per aver ricevuto in maniera illecita da un’impresa edile un apartamento a Guarujà, sul litorale di San Paolo.