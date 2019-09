CARACAS. – Dopo quattro gare, tra Primera División e Coppa Venezuela, il Caracas torna alla vittoria: nello stadio Metropolitano di Mérida i “rojos del Ávila” si impongono per 1 -2 sull’Estudiantes. Partono fortissimi i capitolini che, dopo appena otto minuti di gioco, trovano il vantaggio con Luis Colmenares. Al 22esimo, i ragazzi di Noel Sanvicente trovano lo 0 – 2 grazie ad una zuccata di Jesús Arrieta.

Nel finale, gli accademici accorciano le distanze grazie ad un rigore generoso fischiato dall’arbitro per un presunto fallo di mano del difensore colombiano Juan David Muriel. Il tiro dal dischetto viene trasformato da Luis Castillo all’84esimo.

Entrambe le squadre hanno chiuso la gara in dieci uomini: per l’Estudiantes é stato espulso per rosso diretto Oscar Sainz, mentre per il Caracas Robert Hernández ha dovuto abbandonare prima il campo per somma d’ammonizioni.

Grazie a questa vittoria la formazione “avileña” vola al nono posto a quota 12 punti, mentre gli accademici sono penultimi con cinque punti.

Nel prossimo turno di campionato il Caracas ospiterà il Monagas, dal canto suo l’Estudiantes visiterà la capitale per sfidare il Metropolitanos.

Il Lara non riesce più a vincere. La squadra che gioca all’ombra dell’obelisco non vince dalla seconda giornata: vittoria 2 – 1 contro l’Estudiantes de Mérida. In questo turno di campionato é stato battuto per 1 – 0 dal Portuguesa.

Gli altri risultati di questo turno infrasettimanale sono i seguenti: Atlético Venezuela – Aragua 1 -1, Deportivo La Guaira – Metropolitanos 0 – 1, Lala Fútbol Club – Llaneros 0 – 4 e Monagas – Zulia 2 – 2.

La giornata si completerà oggi con i posticipi: Carabobo – Zamora (alle 16:00 nello stadio Rafael Calles Pinto), Mineros – Trujillanos (alle 16:00 a Puerto Ordaz) e Estudiantes de Caracas – Deportivo Táchira (alle 17:00 sul campo neutro dello stadio Hermanos Ghersi di Maracay). In questo turno di campionato ha riposato l’Accademia Puerto Cabello.

(di Fioravante De Simone)