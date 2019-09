(ANSA) – WASHINGTON, 13 SET – Nel 2020 diremo “Goodbye Trump”: così si apre a Houston, in Texas, il terzo dibattito dei candidati democratici alla Casa Bianca, con tutti e dieci gli sfidanti che hanno lanciato un chiaro messaggio al presidente americano. Al centro del palco il frontrunner Biden affiancato da Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. A profetizzare l’addio a Trump è Julian Castro, ma tutti sul palco si associano. “In questo Paese si apriranno grandi opportunità una volta che ci saremo liberati di Donald Trump, ha detto Joe Biden. Per Berni Sanders Trump “è il presidente più pericoloso della storia americana”, così come per Beto O’Rourke, e Kamala Harris sottolinea come l’attuale presidente “semina odio e divisione, paura e intimidazione”: “Presidente so che sta guardando, gli americani sono meglio di lei”. Anche per Pete Buttigieg è ora di dire basta alle divisioni, accusando l’attuale presidenza di mancanza di leadership.