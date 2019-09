(ANSA) – WASHINGTON, 13 SET – Bernie Sanders ed Elizabeth Warren sono per il ritiro immediato delle truppe Usa dall’Afghanistan, e il senatore del Vermont attacca Joe Biden sulla guerra in Iraq: “Io nel 2003 non ho mai creduto a quello che dissero Bush e Cheney solo per invadere quel Paese, e votai contro. Questa una grande differenza tra me e te”.