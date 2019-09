(ANSA) – WASHINGTON, 13 SET – Donald Trump? “E come il Mago di Oz: un grande e fragile ego, ma quando tiri via la tenda è un piccolo uomo”. E’ la battuta della senatrice Kamala Harris che provoca le risate della platea che a Houston assiste al dibattito tra i candidati democratici alla Casa Bianca. E per gli osservatori sui social non v’è dubbio che a questa battuta non potrà mancare la risposta di Trump: “E’ solo questione di minuti”, si ironizza.