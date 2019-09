FOGGIA.- Tutte le sere, come accade oramai da 20 anni, portano latte, biscotti e coperte ai senzatetto che vivono nella stazione di Foggia. Ma ieri sera per i ‘Fratelli della Stazione’ la loro proverbiale solidarietà si è infranta davanti ad una ammenda da 16 euro e 67 centesimi. Sette di loro sono stati infatti multati da due zelanti agenti della polizia ferroviaria perché erano fermi al primo binario a consegnare cibo caldo ai più bisognosi, senza avere un titolo di viaggio.

La Polfer, mostrandosi sin da subito rammaricata per l’accaduto, è corsa ai ripari incontrando in mattinata i volontari dell’associazione foggiana e spiegando che la sanzione potrebbe essere presto annullata. “Ci è stato garantito che potremo continuare a svolgere il nostro servizio di volontariato regolarmente e che tutto proseguirà all’insegna della collaborazione reciproca per il bene dei senza fissa dimora”, racconta Emiliano Moccia, vicepresidente nonché volontario dei Fratelli della Stazione.

“Ci hanno anche assicurato che possiamo chiederne l’annullamento delle multe”, aggiunge. A quanto si apprende due poliziotti hanno dapprima identificato quattro volontari, tre ragazzi indiani e un ragazzo italiano; poi hanno applicato ai sette volontari quanto stabilito nel Dpr del 1980, cioè che non si può sostare nelle vicinanze dei binari se non in possesso di un regolare biglietto del treno.

“A nulla sono valsi i tentativi di spiegare ai due agenti il motivo della nostra presenza lungo il primo binario, dove tra le altre cose siamo soliti incontrare una donna che vive da anni nella stazione di Foggia. Moccia però precisa che “si è trattato di un episodio isolato. Non è mai accaduto prima, anzi con gli agenti della Polfer abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione”.

Immediata la solidarietà della politica. “Deve esserci sicuramente un errore: una multa a chi fa volontariato è una follia”, dice il vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Pd) mentre per il vice presidente del Gruppo Pd della Camera Michele Bordo si dice “sconcertato” per l’accaduto.

Tra i volontari sanzionati ci sono anche tre ragazzi indiani iscritti alla Flai Cgil. Secondo il sindacato il volontariato “rappresenta per loro un importante strumento di integrazione con il territorio”. Tuttavia – conclude Moccia – “in questo periodo si parla tanto di chiusura dei porti, ma qui in realtà si stanno chiudendo anche gli spazi della solidarietà”.

(di Tatiana Bellizzi/ANSA)