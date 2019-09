(ANSA) – MILANO, 13 SET – Fine delle procedure cartacee nell’assegnazione delle case popolari: in Lombardia il nuovo Regolamento regionale e la piattaforma informatica regionale sostituiranno definitivamente le domande su carta con nuove graduatorie. La nuova procedura entrerà a regime lunedì prossimo con l’avviso pubblico del Comune di Milano per assegnare 457 unità abitative. Gli avvisi pubblici, si legge in una nota della Regione, riguarderanno alloggi effettivamente disponibili e i cittadini, grazie alla piattaforma informatica, potranno scegliere l’alloggio più idoneo alle proprie esigenze ed alle caratteristiche del nucleo familiare e presentare la domanda in via telematica senza la necessita’ di presentare ulteriori documenti o certificazioni cartacee e con la certezza che la propria richiesta arrivi all’ufficio preposto all’assegnazione. La piattaforma regionale riduce i tempi dell’iter procedurale, semplifica le operazioni di calcolo del punteggio e, dopo la chiusura dell’avviso, produce in automatico la graduatoria da pubblicare ottimizzando i temi di riscontro. “Il nuovo sistema di assegnazione degli alloggi – ha commentato l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini -. consentirà di eliminare i precedenti rallentamenti burocratici grazie all’introduzione della nuova piattaforma informatica”. Per quanto concerne i criteri di assegnazione, precedenza a chi ha piu’ anni di residenza in Regione Lombardia e a categorie sociali fragili come anziani, famiglie di nuova formazione e genitore separato, disabili e altre di rilevanza sociale. “Addio, dunque – ha proseguito l’assessore Bolognini – alle ‘vecchie’ graduatorie che saranno sostituite da graduatorie uniche per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale, ordinate in base alla gravita’ del bisogno abitativo tenuto conto anche delle preferenze espresse dai nuclei richiedenti”.