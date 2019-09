(ANSA) – TORINO, 13 SET – “Abbiamo una rosa ampia, ma abbiamo avuto la sfortuna di perdere Chiellini (fuori sei mesi per la lesione del legamento crociato, ndr). Giorgio è l’anima per la sua applicazione, la professionalità, la forza mentale, la capacità di trascinare i compagni in allenamento e in partita. E’ una perdita pesante”. Lo ha detto Maurizio Sarri, alla vigilia di Fiorentina-Juventus. “In questo momento – ha aggiunto – il mio compito è di recuperare completamente Rugani e di far adattare un futuro top player come de Ligt il più velocemente possibile al calcio italiano”.