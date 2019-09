(ANSA) – NAPOLI, 13 SET – “Sia Milik che Insigne hanno iniziato a lavorare con la squadra e i problemi che hanno avuto sono completamente dimenticati. Ora starà a me valutare un’eventuale utilizzazione già a partire dalla gara di domani con la Sampdoria”. Carlo Ancelotti in conferenza stampa parla di come ha trovato la squadra a conclusione del ciclo di partite delle Nazionali. “La condizione generale della squadra – dice – è buona. Sono arrivati i Nazionali e non hanno avuto problemi. Quelli che sono rimasti qui hanno lavorato bene e chi aveva infortuni ha recuperato. In questi giorni abbiamo cercato di mettere a posto alcune situazioni negative che sono state evidenziate nelle due prime partite”. “Ora – conclude Ancelotti – affrontiamo un ciclo di cinque gare di cui quattro al San Paolo e posso comunicare già oggi che ci saranno che ci saranno rotazioni. Per me è indispensabile utilizzare tutti i giocatori a disposizione. Chi più chi meno giocherà perché la qualità della rosa mi permette di farlo”.