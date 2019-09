(ANSA) – ROMA, 13 SET – Nella discussione per i criteri di distribuzione dei contributi statali alle federazioni, Sport e Salute “secondo quanto prevede la legge finanziaria è obbligata a sentire anche il Coni”. E invece “a oggi, Sport e Salute esiste da sei mesi ma il nostro rappresentante Carlo Mornati (segretario generale Coni, ndr) non è stato mai chiamato”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Neanche ieri è stato chiamato”, ha rilevato il capo dello sport riferendosi all’incontro tra i vertici di Sport e Salute e alcuni presidenti federali sotto l’egida di Assofederazioni . “L’ho detto ai presidenti di federazione -ha aggiunto Malagò- questo non aiuta a risolvere i problemi. Anche perché Assofederazioni era nata sotto altri presupposti in epoche lontane. C’è invece una forma di strumentalizzazione da parte di Sport e Salute nel tentativo di individuare, per interloquire, un soggetto diverso da Giunta e Consiglio Coni. Ieri erano solo otto presidenti, non mi sembra una cosa fatta bene e seria”.