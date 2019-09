(ANSA) – FIRENZE, 13 SET – “Ho sentito sempre la fiducia della società, ci parliamo tutti i giorni, sarebbe folle considerando che sono cambiati ben 18 giocatori e soltanto da adesso potrò lavorare con la squadra al completo”. Così Vincenzo Montella risponde alla voci circolate periodicamente negli ultimi tempi sulla sua posizione alla luce dei risultati finora deludenti. “Personalmente sono molto sereno e motivato – ha continuato l’allenatore viola -. Penso solo alla gara di domani, che trasmette mille motivazioni, giocheremo per noi e per la gente”. Quindi, un saluto al collega Sarri per la prima volta in panchina alla guida della Juve dopo lo stop per problemi di salute. “Voglio dargli il bentornato, nella mia breve carriera ci siamo incontrati spesso, posso capire quanto sia dura restare lontano dal campo”.