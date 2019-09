MADRID – “Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna”, un concorso per sostenere il design italiano e promuoverlo presso le università, le scuole e i giovani professionisti del settore. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa è promossa dalla nostra Ambasciata d’Italia in Spagna, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Barcellona, con la rivista “Interni Magazine”, punto di riferimento obbligato nell’ambito del design e dell’architettura, con il “Colegio Oficial de Arquitectos”, con la “Asociación Design de Madrid” e la “Asociación del Diseño Industrial del Fad”.

Le proposte presentate dai partecipanti al concorso saranno valutate da una giuria internazionale presieduta dal nostro Ambasciatore, Stefano Sannino, e da personalità di spicco nel mondo del design italiano e spagnolo. Il tema del concorso, attorno al quale dovranno lavorare i partecipanti, sarà: “l’oggetto identitario”. La giuria dovrà esprimersi sulle proposte che saranno presentate da studenti di scuole di design in Spagna e da giovani professionisti italiani o spagnoli che operano in Spagna.

Il concorso coinvolge anche le aziende italiane che operano nel settore. Saranno, infatti, queste che realizzeranno i prototipi dei progetti che verranno esposti nel “Salone del Mobile di Milano” in occasione di “Interni Creative Connections”, prestigiosa manifestazione organizzata da “Interni Magazine” presso l’Università Statale di Milano nell’ambito del “FuoriSalone 2020”,che gestisceMarva Griffin Wilshire, la “Signora del Design”, regista tenace e appassionata del padiglione più “smart” del “Salone del Mobile” di Milano.

Come altre iniziative della nostra Ambasciata d’Italia in Spagna, anche il concorso “Il Design. Un viaggio tra Italia e Spagna” si inserisce nell’ambito del progetto ITmakES, il cui obiettivo è valorizzare la collaborazione tra Italia e Spagna nei principali settori di comune interesse tra i due paesi. E il “design”, appunto, è uno di essi.

Redazione Madrid